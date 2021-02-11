С 2023 года в школах начнут обучение казахскому алфавиту на латинице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2023 года с первого класса дети начнут учиться казахскому алфавиту на основе латинской графики. Об этом сообщил руководитель Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК Адилбек Каба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, недавно Национальной комиссией при Правительстве РК была рассмотрена и одобрена доработанная версия алфавита на основе латинской графики. Наши ученые работали в этом направлении более 1,5 года. Алфавит был открыто обсужден по всей республике, были проведены практические испытания. Таким образом, было разносторонне рассмотрено удобство написания, чтения, использования. Этот алфавит скоро будет представлен на рассмотрение Президенту. В случае его утверждения начнутся работы согласно графика по поэтапному переходу на алфавит, основанный на латинской графике», - сказал Адилбек Каба в ходе онлайн заседания на тему «Государственный язык – средство консолидации населения».

По его словам, в этом году пройдут подготовку учителя по алфавиту на основе латинской графики, а также подготовлены орфографический и орфоэпический словари и справочники.

«То есть, 2021 год - считается годом подготовки к внедрению алфавита на основе латинской графики. С 2022 года начнется обучение в детских садах. А с 2023 года ученики первых классов начнут обучение алфавиту на основе латинской графики», - сообщил Адилбек Каба.

В мероприятии приняли участие депутаты палат Парламента Республики Казахстан, члены рабочей Орфографической рабочей группы при Национальной комиссии, руководители управлений по развитию языков центральных и местных исполнительных государственных органов, директоры региональных центров обучения языкам, руководители и специалисты отделов по развитию языков национальных компаний, ученые в области социолингвистики, языковые активисты и др.