С 2023 года ожидается положительная динамика по росту количества молодежи - глава МИОР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Аида Балаева рассказала, как государство поддерживает молодых казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом отмечу, что за годы независимости наша страна достигла следующих результатов. За последние пять лет тенденция увеличения количества молодежи, желающей продолжить свое образование в магистратуре и докторантуре. В два раза увеличилась численность учащихся с ограниченными возможностями с 2014 по 2021 годы благодаря созданию условий по доступности услуг среднего образования. В 2,5 раза с 2010 года увеличилось количество лиц с инвалидностью, обучающихся по квоте в вузах. За последние три года имеется положительная динамика в процессе вовлечения молодежи в массовый спорт, который в 2021 году достиг более 2,5 млн человек», - сказала Аида Балаева в ходе республиканского молодежного форума «Тәуелсіздік ұрпақтары».

Министр отметила, что с 2023 года ожидается положительная динамика по росту количества молодежи, которая достигнет пикового значения к 2030 году.

Напомним, в Нур-Султане проходит республиканский молодежный форум «Тәуелсіздік ұрпақтары».

Ранее Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев обратился к молодежи Казахстана.