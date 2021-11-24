С 2023 года ожидается положительная динамика по росту количества молодежи - глава МИОР РК
«В целом отмечу, что за годы независимости наша страна достигла следующих результатов. За последние пять лет тенденция увеличения количества молодежи, желающей продолжить свое образование в магистратуре и докторантуре. В два раза увеличилась численность учащихся с ограниченными возможностями с 2014 по 2021 годы благодаря созданию условий по доступности услуг среднего образования. В 2,5 раза с 2010 года увеличилось количество лиц с инвалидностью, обучающихся по квоте в вузах. За последние три года имеется положительная динамика в процессе вовлечения молодежи в массовый спорт, который в 2021 году достиг более 2,5 млн человек», - сказала Аида Балаева в ходе республиканского молодежного форума «Тәуелсіздік ұрпақтары».
Министр отметила, что с 2023 года ожидается положительная динамика по росту количества молодежи, которая достигнет пикового значения к 2030 году.
Напомним, в Нур-Султане проходит республиканский молодежный форум «Тәуелсіздік ұрпақтары».
Ранее Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев обратился к молодежи Казахстана.