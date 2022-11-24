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С 2023 года начнет работать новая поликлиника в Костанае

24 Ноября 2022, 22:50
С 2023 года начнет работать новая поликлиника в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Это шестая по счету поликлиника в Костанае. Свои двери она распахнет для пациентов 1 января предстоящего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, какая работа произведена в новом медучреждении, в своем Instagram рассказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

«Данная поликлиника оснащена согласно стандарту оказания медицинской помощи, в последующем планируется оснащение оборудованием, соответствующим высоким стандартам качества, таким как МРТ и КТ аппараты и др. В данной поликлинике внедрены все элементы цифровизации. Общая сумма инвестиций проекта составляет порядка 4 млрд тенге. Мощность поликлиники составляет 450 посещений в смену, что даст возможность разгрузить поликлиники города, тем самым, улучшить и ускорить оказание необходимой медицинской помощи»,- отмечает в посте глава региона.

Новая поликлиника начнет принимать пациентов с 1 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что сейчас в рамках поручений Главы государства ведется разработка проектно-сметной документации на строительство 7 объектов здравоохранения в Костанайской области


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