С 2022 года в Казахстане прекратит существовать институт КСК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С июля 2022 года в Казахстане прекратит существовать институт кооператива собственников квартир (КСК). Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До 1 июля 2022 года КСК будет существовать, потому что мы дали норму в три года, чтобы эта форма управления, она тоже существовала. В течение года жильцы дома должны определиться с формой - или это простое товарищество, или же это юридическое лицо, должны определить орган управления, то есть жильцы имеют право без создания юридического лица напрямую делегировать юридическую компанию», - сказал Каирбек Ускенбаев в интервью журналистам в Сенате.

Отметим, сегодня на расширенном заседании Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената был рассмотрен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» ранее одобренный Мажилисом.

«В Мажилисе было внесено более 400 поправок, он претерпел очень хорошие позитивные изменения. Спасибо депутатам Мажилиса. Депутаты Сената тоже свои поправки внесли, всего было внесено 19 поправок, которые тоже улучшают редакцию закона», - добавил Каирбек Ускенбаев.