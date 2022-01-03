С 2022 года пандемия войдет в режим сезонных эпидемий гриппа - президент РАН
МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Пандемия коронавируса с 2022 года войдет в режим сезонных эпидемий гриппа. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности. Я бы нашу ситуацию [сравнил] с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа с серьезными последствиями и большим количеством тяжело больных людей. Но создали вакцины, лекарства, и вот уже живем с гриппом 60 лет, почти привыкли. То, что происходит с ковидом, - это ситуация в каком-то смысле похожая. Серьезная эпидемия, поначалу страх, но мы сделали вакцины, и уже появляются лекарства. И если будут хорошие, надежные протоколы по применению лекарств, то мы войдем в режим восприятия этого недуга, как гриппа», - сказал он.
Высокий уровень смертности от ковида в России глава РАН назвал расплатой за низкий уровень вакцинирования населения.
«Это наше упущение - и граждан, и науки, и власти - в отношении вакцинирования, что сыграло плохую службу в плане смертности. Ведь подавляющее большинство умерших от ковида - невакцинированные. Я считаю, это расплата за нашу невакцинированность», - сказал он.
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