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    09:31, 12 Март 2021 | GMT +6

    С 2021 года требования об отработке гранта упрощены - Минобразования

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2021 года к отработке госгранта выпускниками вузов применяется более гибкий подход, отметили в Министерстве образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    В Закон «Об образовании» в 2016 году были внесены изменения относительно отработки выпускников вузов, обучившихся по государственным образовательным грантам. Согласно принятым Парламентом изменениям грантники должны были отработать по своей специальности в государственных организациях не менее трех лет.

    Соответственно эта норма распространяется на всех студентов, поступивших в вузы за счет государственного заказа, начиная с 2017-2018 учебного года.

    «Относительно отработки гранта: если студент поступил в вуз по гранту в 2017 году и завершает обучение в 2020-2021 учебном году, то он должен отработать согласно ранее принятому закону. Так что ничего нового в этой норме нет», – пояснил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

    В начале 2021 года требования об отработке гранта были упрощены. Теперь выпускники после окончания вуза могут отработать положенный период по специальности не только в государственных организациях, как это требовалось ранее, но и в частных.

    Кроме того, сроки отработки были пересмотрены в пользу тех, кто обучался по гранту не все 4 года, а только определенное время. К примеру, студент поступил в вуз на платное отделение и через некоторое время за хорошую успеваемость получил государственный образовательный грант или, наоборот, с гранта был переведен на платное отделение.


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