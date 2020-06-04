С 2021 года отделы образования будут переданы в региональное управление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2021 года городские и районные отделы образования будут переданы в региональное управление. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Система финансирования и управления образованием также сегодня претерпевает очень серьезные изменения – в рамках поручений Главы государства, данных на августовской конференции, мы трансформируем модель управления системой образования. С 2021 года все отделы образования – районные и городские – передаются на уровень областного управления. Мы проводим большую работу, и я думаю, что с 2021 года эта система уже будет действовать», - заявил Асхат аймагамбетов на отчетной встрече в режиме онлайн.

По его словам, вводится институт ротации директоров.

«Мы подготовили необходимые изменения в новой системе назначения директоров, также в законодательство внедрена норма по согласованию увольнения и назначения руководителей отделов образования районов и городов и управления образования с МОН», - отметил министр.

А. Аймагамбетов подчеркнул, что большим вопросом является внедрение международных стандартов.

«Не могу не сказать о движении World Skills – по последнему чемпионату World Skills Казахстан занял 14 место, у нас очень большой потенциал, мы и дальше будем внедрять стандарты World Skills в учебный процесс», - заверил глава МОН.