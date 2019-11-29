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вчера 20:38
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С 2020 года жителей Пекина будут штрафовать за несортированный мусор
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – С мая 2020 года в китайской столице вводится новая система раздельного сбора мусора. Соответствующие поправки к «Правилам о сортировке бытовых отходов» приняты местным законодательным органом, передает собственный корреспондент «Казинформа».
Упрощена классификация бытового мусора на четыре категории: пищевые отходы, пригодные для переработки, опасные вещества и другие.
Размер штрафа жителям Пекина за несоблюдение правил сортировки мусора составит 200 юаней (около $30), организациям – от 1000 до 50 тыс. юаней ($7200).
Правила запрещают использовать супермаркетам, торговым центрам и магазинам розничной продажи одноразовые пластиковые пакеты. В случае их нарушения они могут подвергнуться штрафам в пределах от 5 до 10 тыс. юаней ($1420), при повторных – до 50 тыс. юаней ($7200).
Кроме того, для предприятий общественного питания и экспресс-доставки еды, а также представителей гостиничного бизнеса вводятся ограничения по использованию одноразовой пластиковой посуды.
По сообщению местных СМИ, эти меры связаны с быстрым увеличением площадей свалок в Китае и узкими местами в утилизации бытовых отходов. Власти КНР намерены до конца 2020 года ввести новую систему сортировки мусора в 46 городах.
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