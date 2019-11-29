+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 386.31 EUR 425.40
RUB 6.03 CNY 54.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

С 2020 года жителей Пекина будут штрафовать за несортированный мусор

29 Ноября 2019 11:19
Поделиться:
С 2020 года жителей Пекина будут штрафовать за несортированный мусор

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – С мая 2020 года в китайской столице вводится новая система раздельного сбора мусора. Соответствующие поправки к «Правилам о сортировке бытовых отходов» приняты местным законодательным органом, передает собственный корреспондент «Казинформа».

Новости по теме

«Отходы в энергию» – проект Министерства экологии РК
В Казахстане накоплено 120 млн тонн мусора – Магзум Мырзагалиев Почти 200 несанкционированных свалок обнаружили в Мангистауской области из космоса Космическая съемка выявляет в Жамбылской области несанкционированные мусорные свалки

Упрощена классификация бытового мусора на четыре категории: пищевые отходы, пригодные для переработки, опасные вещества и другие.

Размер штрафа жителям Пекина за несоблюдение правил сортировки мусора составит 200 юаней (около $30), организациям – от 1000 до 50 тыс. юаней ($7200).

Правила запрещают использовать супермаркетам, торговым центрам и магазинам розничной продажи одноразовые пластиковые пакеты. В случае их нарушения они могут подвергнуться штрафам в пределах от 5 до 10 тыс. юаней ($1420), при повторных – до 50 тыс. юаней ($7200).

Кроме того, для предприятий общественного питания и экспресс-доставки еды, а также представителей гостиничного бизнеса вводятся ограничения по использованию одноразовой пластиковой посуды.

По сообщению местных СМИ, эти меры связаны с быстрым увеличением площадей свалок в Китае и узкими местами в утилизации бытовых отходов. Власти КНР намерены до конца 2020 года ввести новую систему сортировки мусора в 46 городах.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экология, Китай,
Поделиться:

Автор:

Руслан Сулейменов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив