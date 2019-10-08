С 2020 года в Узбекистане артисты смогут выступать на торжествах только по договору
ТАШКЕНТ. УзА - КАЗИНФОРМ – Для искоренения неоправданных затрат и расточительства на торжествах Парламент Узбекистана принял Положение «О дальнейшем совершенствовании системы упорядочения проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальное информационное агентство Узбекистана.
Положение вступит в силу 1 января 2020 года.
Документ четко определяет перечень требований к порядку проведения семейных мероприятий. Так, начиная со следующего года, с артистами (певец, музыкант, ведущий и другие), выступающими на торжествах, будут заключаться соответствующие договоры.
Кроме того, новые правила предусматривают приглашение на той только определенного числа гостей и не более двух исполнителей или музыкальных групп.
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