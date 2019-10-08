+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 15 °С
USD 389.38 EUR 427.81
RUB 5.99 CNY 54.60
Скачать
Новости
Вся лента >>>

С 2020 года в Узбекистане артисты смогут выступать на торжествах только по договору

8 Октября 2019 21:48
Поделиться:
С 2020 года в Узбекистане артисты смогут выступать на торжествах только по договору

ТАШКЕНТ. УзА - КАЗИНФОРМ – Для искоренения неоправданных затрат и расточительства на торжествах Парламент Узбекистана принял Положение «О дальнейшем совершенствовании системы упорядочения проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальное информационное агентство Узбекистана.

Новости по теме

В Нур-Султане отметили 28-ую годовщину независимости Узбекистана
Мастера искусств Кызылординской области выступают в Узбекистане Доллар резко подорожал в Узбекистане Казахстан и Узбекистан могут создать мощное экономическое пространство – посол Узбекистана в РК

Положение вступит в силу 1 января 2020 года.

Документ четко определяет перечень требований к порядку проведения семейных мероприятий. Так, начиная со следующего года, с артистами (певец, музыкант, ведущий и другие), выступающими на торжествах, будут заключаться соответствующие договоры.

Кроме того, новые правила предусматривают приглашение на той только определенного числа гостей и не более двух исполнителей или музыкальных групп.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Узбекистан,
Поделиться:

Автор:

Багдат Хасенова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив