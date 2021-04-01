С 2020 года в Нур-Султане открыли 8 центров по работе с социально уязвимыми слоями населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центры по работе с социально уязвимыми слоями населения в столице открываются и работают по инициативе в первую очередь различных инициативных групп, представляющих многодетных матерей, семьи, воспитывающие детей с особенными потребностями. Об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель столичного управления внутренней политики Даурен Бабамуратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

«Только с 2020 года в городе начали функционировать 8 центров, открытые по инициативе различных инициативных групп при поддержке акимата, которые работают с социально уязвимыми слоями населения. Эти центры успешно функционируют. В их числе - образовательный центр «Strong Mothers», цех пошива одежды «Алтын Шаңырақ Ұясы», многопрофильный центр по оказанию услуг «Бақытты Шаңырақ» и т.д. На днях мы готовим к открытию еще один центр. Эта работа проводится на постоянной основе», - сообщил Д. Бабамуратов.

Вместе с тем, для удобства горожан в Нур-Султане функционирует Единый центр по оказанию услуг в сфере жилья, где можно получить консультацию по жилищным вопросам. Так, здесь можно узнать, как встать в очередь на жилье, проверить номер очереди на жилье, кто и по каким параметрам может принять участие в жилищных программах, как получить жилищный сертификат, обратиться по вопросам получения кредитных/арендных квартир и т.д.

Такие центры позволяют систематизировать работу и оказывать услуги по принципу «одного окна». В 2019 году в столице открылся Центр поддержки института семьи «Жануя», где специалисты консультируют горожан по социальным вопросам.

По словам Д. Бабамуратова, в рамках Open Akimat городской акимат на систематической основе проводит встречи с представителями инициативных групп, разъясняет возникающие вопросы. Также в целях разъяснения изменений в законодательстве, интересующих инициативные группы, были организованы встречи с депутатами Мажилиса Парламента, представителями правительства.

«Точечная, адресная, акцентированная работа с каждым запросом различных инициативных групп в городе Нур-Султан есть, она постоянна и стабильна. Кроме того, каждый гражданин может обратиться напрямую к акиму города Алтаю Сейдировичу. Только за 2020 год аким города на личном приеме принял более 1200 человек. За первый квартал 2021 года более 100 человек были на личном приеме акима столицы. Более 70% вопросов граждан решаются на месте либо в течение одного-двух дней. Можем с уверенностью сказать, что столичный акимат всегда открыт, каждая инициатива, которая затрагивает интересы жителей города, будет услышана и принята во внимание», - заключил Д. Бабамуратов.

Также он напомнил, что в столице весь март прошел под лозунгом «Қайырымды істер», в рамках которого волонтеры развозят нуждающимся семьям города продуктовые корзины.

В этом году празднование Наурыза было ознаменовано проведением благотворительных акций и добрых дел. Так, только в праздничные дни малообеспеченным, многодетным и семьям, воспитывающим детей с особенными потребностями, раздали около 4 тысяч продкорзин.

Напомним, акция по раздаче корзин проводилась в течение всего марта текущего года.

Активное участие в ней приняли депутаты маслихата, Halyk Bank, меценаты, предприниматели, волонтеры, а также активные жители города.

Вместе с тем, волонтеры активно помогали нуждающимся, одиноко проживающим пожилым людям в уборке снега с территории их домов.

Стоит отметить, акции проводятся с соблюдением строгих саннорм и требований.