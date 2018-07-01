С 2020 года в Казахстане введут страховое возмещение за ошибки адвокатов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Граждане смогут рассчитывать на страховое возмещение в случае оказания некачественной юридической помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Адвокаты и юрконсультанты будут обязаны страховать свою профессиональную ответственность. Страховая выплата будет производиться клиентам в случае допущения застрахованным лицом (адвокатом или юридическим консультантом) профессиональных ошибок при оказании юридической помощи», - сказал заместитель министра юстиции РК Жаннат Ешмагамбетов на пресс-конференции, посвященной обсуждению Законов РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи»
По словам замминистра, страхование предполагается ввести с 2020 года.
Учтен положительный опыт таких стран, как Австрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Франция, Швеция.
Автор: Гульмира Сарбасова
Фото: primeminister.kz
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