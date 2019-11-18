С 2020 года снизится комиссия ЕНПФ на инвеступравление пенсионными активами

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали о комиссионном вознаграждении на 2020 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эффективно примерно в два раза снизятся комиссии на инвестиционное управление пенсионными активами и кастодиальные услуги, на расходы по предоставлению пенсионных услуг, по инвестиционному учету и персонифицированному учету пенсионных накоплений на индивидуальных счетах вкладчиков ЕНПФ», - сообщили в фонде.

Постановлением правления Национального банка РК установлены следующие величины комиссионного вознаграждения ЕНПФ на 2020 год: 2% от суммы инвестиционного дохода; 0,011% в месяц от пенсионных активов.

Следует отметить, что законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» установлены предельные величины комиссионного вознаграждения в размере не выше 7,5% от инвестиционного дохода и не выше 0,025% в месяц от пенсионных активов.

Начиная с 2014 года фактические величины комиссионного вознаграждения неоднократно снижались. Устанавливаемые c 1 января 2020 года фактические величины комиссионного вознаграждения ниже установленных законом предельных величин: от суммы инвестиционного дохода - в 3,75 раз; от пенсионных активов - в 2,3 раза.

«Снижение относительных и абсолютных величин комиссионного вознаграждения является результатом проводимой работы Национального банка, как доверительного управляющего пенсионными активами, и ЕНПФ, как единого оператора по инвестиционному учету финансовых инструментов, персонифицированному учету индивидуальных пенсионных счетов, оказанию пенсионных услуг вкладчикам и получателям», - добавили в фонде.

Снижены комиссионные расходы на инвестиционное управление и кастодиальные услуги, уменьшены административные расходы ЕНПФ на основе проведенной работы по автоматизации бизнес-процессов и повышению производительности труда работников, переводу пенсионных услуг в электронный формат и увеличению их доли в общем объеме операций, а также за счет покрытия части административных расходов из доходов от инвестирования собственных активов.

Существенное сокращение величин комиссионного вознаграждения положительно скажется на росте инвестиционных доходов и пенсионных накоплений вкладчиков и получателей, уточнили в ЕНПФ.