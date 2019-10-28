С 2020 года профилактические осмотры смогут проходить только застрахованные граждане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Услуги скрининговых осмотров с 1 января 2020 года входят в состав пакета обязательного социального медицинского страхования. Поэтому проходить профилактические осмотры смогут только застрахованные граждане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В городском Управлении общественного здравоохранения напомнили о важности своевременного прохождения скрининговых обследований.

«В здоровом теле – здоровый дух. К сожалению, люди понимают весь смысл этого слова только тогда, когда ожидают врача или с надеждой на то, что купленное им лекарство поможет восстановить здоровье. То есть люди начинают ценить здоровье, когда заболели. Вследствие этого небрежного отношения появляются различные заболевания. Врачи говорят, что своевременно поставленный диагноз поможет предотвратить инсульт, инфаркт, онкологические и инфекционные заболевания», - говорит заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения столицы Алия Рустемова.

По ее словам, частота проведения профилактических осмотров у взрослых напрямую зависит от видов заболевания. «Например, так как у женщин в возрасте от 40 до 70 лет часто наблюдается заболеваемость раком молочной железы, они должны проходить скрининг один раз в два года. Лица в возрасте от 30 до 70 лет 1 раз в 2 года обращаются в поликлинику для раннего выявления артериальной гипертонии, сахарного диабета, глаукомы, онкопатологии, ишемической болезни сердца», - отмечает она.

Она напомнила, что скрининг населения в Казахстане проводится более десяти лет. Сегодня за счет государства можно на бесплатной основе пройти профилактические осмотры. Среди наиболее распространенных в последние годы заболеваний среди женщин являются рак молочной железы, рак шейки матки. К онкологическим заболеваниям, встречающимся у мужчин, относится рак легких и предстательной железы. Что важно, пройдя своевременный скрининговый осмотр, можно предотвратить даже онкологические заболевания.

«Услуги скрининговых осмотров с 1 января 2020 года входят в состав пакета обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Это означает, что взрослые и дети могут проходить профилактические осмотры только в тех случаях, если они застрахованы. Но государство будет платить за детей, а взрослые должны ежемесячно перечислять отчисления в Фонд медицинского страхования, если нет льготной категории. Система ОСМС помогает укрепить связи, основанные на солидарной ответственности между государством и людьми. Система обязательного социального медицинского страхования, безусловно, предоставит людям возможность выбора и доступность дорогостоящих медицинских услуг», - добавляет Алия Рустемова.