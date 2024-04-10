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    18:22, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Медицинский поезд «Жәрдем» будет курсировать по регионам Казахстана с 20 апреля

    медицина поезд
    Фото: ФНБ «Самрук-Қазына»

    С 20 апреля по декабрь командой медицинского поезда «Жәрдем» ожидается оказание бесплатных лечебно-консультационных услуг 90 тысячам сельских жителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФНБ «Самрук-Қазына». 

    Медицинский поезд
    Фото: ФНБ «Самрук-Қазына»

    В рамках инициативы министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова и генеральный директор корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust» договорились о сотрудничестве по усилению ответственности и укреплению взаимодействия в рамках проекта «Медицинские поезда». 

    Поезд медицина
    Фото: ФНБ «Самрук-Қазына»

    - В меморандуме мы предусмотрели такие вопросы, как укрепление ответственности обеих сторон, повышение обеспечения достижения поставленных целей сотрудничества. В прошлом году медпоезд охватил 121 станцию, в этом году по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК будет оказана бесплатная медицинская и правовая помощь жителям 140 отдаленных населенных пунктов, – отметила глава фонда «Samruk-Kazyna Trust» Альфия Адиева.

    Поезд медицина
    Фото: ФНБ «Самрук-Қазына»

    Таким образом, Минздрав обеспечит наличие квалифицированных специалистов и необходимого оборудования, фонд будет координировать проект и бесперебойное движение поездов. Национальной комиссией в состав персонала медпоезда будут привлечены юристы.

     

    Теги:
    Здравоохранение Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» Медицина ФНБ «Самрук Казына»
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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