Медицинский поезд «Жәрдем» будет курсировать по регионам Казахстана с 20 апреля

С 20 апреля по декабрь командой медицинского поезда «Жәрдем» ожидается оказание бесплатных лечебно-консультационных услуг 90 тысячам сельских жителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФНБ «Самрук-Қазына».

Фото: ФНБ «Самрук-Қазына»

В рамках инициативы министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова и генеральный директор корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust» договорились о сотрудничестве по усилению ответственности и укреплению взаимодействия в рамках проекта «Медицинские поезда».

Фото: ФНБ «Самрук-Қазына»

- В меморандуме мы предусмотрели такие вопросы, как укрепление ответственности обеих сторон, повышение обеспечения достижения поставленных целей сотрудничества. В прошлом году медпоезд охватил 121 станцию, в этом году по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК будет оказана бесплатная медицинская и правовая помощь жителям 140 отдаленных населенных пунктов, – отметила глава фонда «Samruk-Kazyna Trust» Альфия Адиева.

Фото: ФНБ «Самрук-Қазына»

Таким образом, Минздрав обеспечит наличие квалифицированных специалистов и необходимого оборудования, фонд будет координировать проект и бесперебойное движение поездов. Национальной комиссией в состав персонала медпоезда будут привлечены юристы.