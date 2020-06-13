С 19 июня в столице ограничат въезд/выезд – в акимате опровергли рассылку
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новость об ограничении с 19 июня в столице въезда/выезда является недостоверной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Нур-Султана.
«Новость, распространяемая в мессенджерах, о том, что с 19 июня в столице будет ограничен въезд/выезд, является недостоверной. Просим верить только официальным источникам информации, в первую очередь, это сайт городской администрации», - призвали в акимате.
Кроме того, напомнили здесь, необходимо придерживаться строгих санитарных норм: носить маски, обрабатывать руки антисептиками, соблюдать дистанцию.
«В случае нарушения санитарных норм, город будет вынужден вернуться к прежнему жёсткому режиму карантина: когда по периметру города установят блокпосты, перестанет ходить общественный транспорт, вновь закроются многие предприятия. От каждого из нас зависит, как скоро город вернётся к прежней жизни, которая была до режима ЧП и карантина», - отметили в акимате.
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