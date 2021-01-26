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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:00, 26 Январь 2021 | GMT +6

    С 18 по 24 января зарегистрированы 73 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане

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    город Нур-Султан - 6,

    город Алматы - 14,

    город Шымкент - 4,

    Акмолинская область - 2,

    Актюбинская область - 2,

    Алматинская область - 12,

    Атырауская область - 2,

    Восточно-Казахстанская область - 6,

    Западно-Казахстанская область - 14,

    Карагандинская область - 4,

    Костанайская область - 2,

    Павлодарская область - 4,

    Северо-Казахстанская область - 1,


    Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2476 случаев с летальным исходом.

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    Официальные источники (служебная)
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