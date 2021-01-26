С 18 по 24 января зарегистрированы 73 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане

Сейчас читают

Отопление в Астане дадут 5 октября

Сегодня, 16:06

Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны

Сегодня, 16:16

Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение

Сегодня, 16:30

Ещё больше новостей в нашем