17:00, 26 Январь 2021 | GMT +6
С 18 по 24 января зарегистрированы 73 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане
город Нур-Султан - 6,
город Алматы - 14,
город Шымкент - 4,
Акмолинская область - 2,
Актюбинская область - 2,
Алматинская область - 12,
Атырауская область - 2,
Восточно-Казахстанская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 14,
Карагандинская область - 4,
Костанайская область - 2,
Павлодарская область - 4,
Северо-Казахстанская область - 1,
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2476 случаев с летальным исходом.