С 18 апреля начнется прием заявок на конкурс бизнес-грантов в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - С 18 по 29 апреля в Актобе пройдет прием заявок на конкурс государственных грантов на реализацию бизнес-идей. Об этом рассказали представители управления предпринимательства в ходе брифинга в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На грантовое финансирование в этом году выделят 140 миллионов тенге. Планируется поддержать около 30 бизнес-инициатив, сумма гранта на одного предпринимателя составит до 5 млн тенге.

«Как известно, в этом году в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 — 2025 годы утверждены правила предоставления государственных грантов для реализации новых бизнес-идей. Проведение конкурса запланировано в мае, прием заявок пройдет 18 — 29 апреля на веб-портале Qoldau.kz. Сумма гранта для одного предпринимателя составит до пяти миллионов тенге», - говорит заместитель руководителя облуправления предпринимательства Гульшат Беркалиева.

По словам Беркалиевой, для соискателей есть три обязательных условия, в том числе софинансирование расходов на реализацию бизнес-проекта в размере не менее 10% от объема предоставляемого гранта, создание новых рабочих мест, наличие в бизнес-проекте инвестиционного плана, которым предусмотрено наличие инфраструктуры и/или создание достаточной инфраструктуры для реализации проекта.

Государственные гранты предоставляются по итогам конкурсов по отбору заявок. Критерии оценки конкурсной комиссией: новизна бизнес-идеи;

конкурентоспособность бизнес-проекта (проработка рыночной потребности – маркетинговый анализ); готовность бизнес-проекта к внедрению (проработка вопроса организации производства, наличие помещения для размещения проекта, рынка сбыта, уровень готовности для запуска производства).

Для предпринимателей из категории социально уязвимых слоев населения критерии новизны бизнес-идеи и софинансирования не требуются. Но при этом необходимо предоставить документы, подтверждающие категорию социально уязвимых слоев населения.

Необходимо отметить, что в текущем году внесены изменения по использованию средств гранта. Запрещается использовать их на приобретение крупного и мелкого рогатого скота, других сельскохозяйственных животных. Проекты в сфере животноводства могут претендовать на приобретение оборудования. Также гранты нельзя использовать для покупки недвижимости и земельного участка; в качестве платы за аренду; на приобретение основных средств (оборудования), бывших в эксплуатации.

В конкурсе не могут участвовать предприниматели при наличии просроченной задолженности по кредитам и налогам, планирующие реализовать бизнес-проект в другом регионе, а также ранее получившие поддержку в рамках программы «ДКБ — 2025».

«Предприниматели должны использовать грант на следующие цели: приобретение основных средств, сырья и материалов, необходимых для выпуска товаров или оказания услуг; приобретение нематериальных активов; приобретение технологии; приобретение прав на комплексную предпринимательскую лицензию (франчайзинг); расходы, связанные с исследовательскими работами и/или внедрением новых технологий»,- говорит Беркалиева.

В 2021 году конкурсная комиссия одобрила 36 грантовых проектов.



