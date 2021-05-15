С 16 мая в ВКО продлевают ограничительные меры
Главный государственный санитарный врач установил на основе расчётных критериев области, процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров (ПЗК) для лечения больных COVID-19 –14,2%, значение репродуктивности инфекции (R) –1,002.
В постановление также вносятся следующие изменения
«1. Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 16 мая по 30 мая 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.
Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.
Акимам городов и районов, за исключением городов Усть-Каменогорск, Семей и Аягозского района, государственным, правоохранительным и специальным органам, хозяйствующим субъектам всех форм собственности и ведомственной принадлежности, за исключением городов Усть-Каменогорск, Семей и Аягозского района поручено обеспечить реализацию и контроль ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Восточно-Казахстанской области, предусмотренные для «желтой» зоны, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
Акимам городов Усть-Каменогорск, Семей и Аягозского района, государственным, правоохранительным и специальным органам, хозяйствующим субъектам всех форм собственности и ведомственной принадлежности городов Усть-Каменогорск, Семей и Аягозского района поручено обеспечить реализацию и контроль ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов, предусмотренные для «красной» зоны, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и действует до его официальной отмены.