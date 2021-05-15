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    19:09, 14 Май 2021 | GMT +6

    С 16 мая в ВКО продлевают ограничительные меры

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области. Согласно документу в регионе продлеваются ограничительные меры с 16 по 30 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный государственный санитарный врач установил на основе расчётных критериев области, процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров (ПЗК) для лечения больных COVID-19 –14,2%, значение репродуктивности инфекции (R) –1,002.

    В постановление также вносятся следующие изменения

    «1. Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 16 мая по 30 мая 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области.

    Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.

    Акимам городов и районов, за исключением городов Усть-Каменогорск, Семей и Аягозского района, государственным, правоохранительным и специальным органам, хозяйствующим субъектам всех форм собственности и ведомственной принадлежности, за исключением городов Усть-Каменогорск, Семей и Аягозского района поручено обеспечить реализацию и контроль ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Восточно-Казахстанской области, предусмотренные для «желтой» зоны, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

    Акимам городов Усть-Каменогорск, Семей и Аягозского района, государственным, правоохранительным и специальным органам, хозяйствующим субъектам всех форм собственности и ведомственной принадлежности городов Усть-Каменогорск, Семей и Аягозского района поручено обеспечить реализацию и контроль ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов, предусмотренные для «красной» зоны, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

    Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и действует до его официальной отмены.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область
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