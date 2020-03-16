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С 16 марта в Азербайджане запрещено проведение свадеб
16 Марта 2020 14:38
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БАКУ. КАЗИНФОРМ — С сегодняшнего дня в Азербайджане вступил в силу запрет на проведение свадебных церемоний, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
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Так, оперативный штаб при правительстве Азербайджана с целью предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) запретил проведение свадебных торжеств в течение одного месяца.
Меры по социальной изоляции граждан, введенные на территории Азербайджана с 00:00 14 марта, будут действовать в течение месяца.
Кроме того, продолжаются неотложные мероприятия по предотвращению угрозы распространения на территории страны COVİD-19. В наиболее популярных у населения торговых центрах организуются дезинфекционные и дополнительные превентивные мероприятия.
Ключевые слова: Здравоохранение, Безопасность, Азербайджан, Общество, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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