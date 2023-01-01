С 15 населенных пунктов ВКО снята угроза подтопления

1 Января 2023, 19:28

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области опасность паводка присутствует каждую весну. На 2023 год запланирована работа по очистке русел рек Жарлы Зайсанского района, берегоукрепительная работа на реке Ульба села Черемшанка Глубоковского района и реки Сарымсакты Катон-Карагайского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

По информации руководителя отдела по мобилизационной подготовке аппарата акима ВКО Еркена Сарсембинова, в рамках реализации противопаводковых мероприятий в Дорожную карту включен 21 пункт. В 2022 году реализованы в полном объеме 9 мероприятий за счет местного бюджета на общую сумму 166 млн 688 тысяч тенге.

В этом году произведен ремонт 4-х гидротехнических сооружений КГП «Шығыс су қоймалары», Иртышской бассейновой инспекцией обследовано 74 ГТС. В области продолжается работа по очистке от снега.

Начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Ерлан Балтабаев отметил, что в регионе 71 населенный пункт подвержен подтоплению паводковыми и талыми водами.

«Из них угроза снята в 15 населенных пунктах, минимизирована в 46. Территориальными подразделениями ДЧС ВКО совместно с местными исполнительными органами, в целях своевременного пропуска или отвода талых и дождевых вод в населенных пунктах проведена инвентаризация арычных систем, очистка арыков и каналов. Запланированы ежегодные мероприятия по профилактическому дроблению льда на реках области», - проинформировал спикер.

Кроме того, начальник отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» Любовь Бухтоярова поделилась информацией, что в период с 1 по 28 декабря 2022 года в области выпало от 8 до 30 мм осадков. Средняя высота снежного покрова колебалась от 8 до 71 см. Самая высокая наблюдалась в Курчумском районе – от 44-71 см, районе Алтай от 31-49 см, в Глубоковском районе от 31 до 58 см.

«В январе 2023 года по области средняя температура воздуха ожидается от -13 до -23 градусов», - уточнила она.