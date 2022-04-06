С 15 апреля в столице запускается велопрокат «Astana Bike»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 апреля в городе Нур-Султан запускается система автоматизированного велопроката «Astana Bike», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ТОО «City Transportation Systems» в Instagram.

«Велосипеды и приобретение абонементов в этот день будут доступны с 9:00 часов утра. Приобрести абонементы и узнать всю необходимую информацию по велопрокату вы можете на сайте www.velobike.kz . Тарифы остаются прежними. Активные велостанции по мере их подключения также можете увидеть на сайте. Они будут окрашиваться синим цветом», - отметили в ТОО «City Transportation Systems».

Также отметим, что для льготной категории пользователей велопроката необходимо в личном кабинете на сайте velobike.kz пройти актуализацию данных. То есть в личном кабинете нажать на «активировать аккаунт», прикрепить документ, удостоверяющий личность и актуальное пенсионное удостоверение, подтверждающее вашу льготу или справку с учебного заведения (для студентов).

Система велопроката доступна 24/7.