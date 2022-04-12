С 15 апреля начнется ремонт трубы на Петропавловской ТЭЦ-2

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Как обстоят дела на Петропавловской ТЭЦ-2, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов во время рабочей поездки по городу.

Глава региона напомнил, что АО «Севказэнерго» разработало дорожную карту по нормализации ситуации на Петропавловской ТЭЦ-2.

«Дорожная карта предусматривает проведение капитальных ремонтов всех котлов. Эксперты приехали, изучили все планы на предмет эффективного и оптимального сценария ремонта. Буквально завтра буду выезжать в Нур-Султан. Договорились с первым вице-премьером, что будет проведено совещание с Минэнерго, экспертами, акционерами, чтобы утвердить дорожную карту и начать работать. С 15-го апреля начинаем ремонт трубы, уже идет ремонт котлов. Наша задача – капитально отремонтировать все котлы. У них по программам есть плановый ремонт котлов. Но в нынешней ситуации акционеры приняли решение капитально отремонтировать все котлы, чтобы выйти на безаварийность», - проинформировал К.Аксакалов.

По словам акима области, обсуждается вопрос по реконструкции обрушившейся трубы. Как только закончится отопительный сезон, сразу приступят к срезанию трубы, обследованию и потом будет принято решение.

«Думаю, что к новому отопительному сезону успеем. Уже привлекли большое количество специалистов и организаций. Специалисты говорят, что план осуществим. Все силы и средства будут брошены на это. Акционеры уже закупают много материалов для ремонта. Обсуждаются различные варианты привлечения средств, есть механизмы, займы, собственные средства и так далее. Я против, чтобы это делалось за счет тарифов», - подчеркнул К.Аксакалов.

Напомним, 20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. В этот же день прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2. 1-го апреля задержали генерального директора АО «Севказэнерго». Длительное время в Петропавловске наблюдались перебои с отоплением.

Проблемы Петропавловской ТЭЦ-2 недавно обсуждали на общественном совете области. По предварительным расчетам АО «Севказэнерго», на строительство трубы и модернизацию оборудования необходимо 18 млрд тенге. Члены общественного совета опасаются, что восстановительные работы на ТЭЦ не завершатся к началу отопительного сезона, который на севере Казахстана может начаться уже в сентябре.