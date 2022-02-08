С 14 февраля все учащиеся Казахстана вернутся в школы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции был рассмотрен вопрос о переходе школ на полноценный офлайн формат обучения. В итоге, с 14 февраля 2022 года учащиеся всех классов перейдут на традиционный формат обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.
Напомним, по итогам предыдущего заседания МВК, с 24 января 2022 года школы до 600 учащихся уже перешли на полноценное офлайн-обучение.
В школах с более 600 учащимися – офлайн-обучение проводилось преимущественно для учеников 1-4 классов с загруженностью не более 50% от проектной мощности
Что касается учеников 5-11 классов, администрациям школ было рекомендовано учитывать желание родителей обучать детей в традиционном формате.
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