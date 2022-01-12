С 12 января возобновляются торги на валютном рынке KASE

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) проинформировала о том, что c 12 января возобновляются торги иностранными валютами на валютном рынке KASE, передает МИА «Казинформ».

В период c 12 по 14 января 2022 года будут проводиться торги финансовыми инструментами на фондовом и валютном рынках в следующем режиме.

Торги ценными бумагами на фондовом рынке будут проводиться с 11:30 до 15:30 часов (указано время города Нур-Султана).

Торги иностранными валютами на валютном рынке – с 10:15 до 15:00 часов.

На фондовом рынке первая клиринговая сессия будет проводиться с 13:00

до 14:30, вторая клиринговая сессия – с 15:30 до 17:00 часов.

На валютном рынке итоговая клиринговая сессия будет проводиться с 15:00 до 17:00 часов.

По результатам каждой клиринговой сессии будут проводиться расчеты по

соответствующим биржевым сделкам.

Трансляция хода торгов и их итоги доступны на сайте KASE.