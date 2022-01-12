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    10:15, 12 Январь 2022 | GMT +6

    С 12 января возобновляются торги на валютном рынке KASE

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) проинформировала о том, что c 12 января возобновляются торги иностранными валютами на валютном рынке KASE, передает МИА «Казинформ».

    В период c 12 по 14 января 2022 года будут проводиться торги финансовыми инструментами на фондовом и валютном рынках в следующем режиме.

    Торги ценными бумагами на фондовом рынке будут проводиться с 11:30 до 15:30 часов (указано время города Нур-Султана).

    Торги иностранными валютами на валютном рынке – с 10:15 до 15:00 часов.

    На фондовом рынке первая клиринговая сессия будет проводиться с 13:00

    до 14:30, вторая клиринговая сессия – с 15:30 до 17:00 часов.

    На валютном рынке итоговая клиринговая сессия будет проводиться с 15:00 до 17:00 часов.

    По результатам каждой клиринговой сессии будут проводиться расчеты по

    соответствующим биржевым сделкам.

    Трансляция хода торгов и их итоги доступны на сайте KASE.


    Теги:
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