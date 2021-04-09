С 12 апреля усилят ограничительные меры в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией. Только за прошлую неделю число заболевших увеличилось в 1,7 раза. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации принято решение усилить карантинный режим с 12 апреля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О запретах и ограничениях рассказал главный государственный санитарный врач области Юрий Залыгин на брифинге в прямом эфире на площадке Региональной службы коммуникаций.

По всей области запрещается деятельность развлекательных учреждений (караоке, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, бильярдные, боулинг-центры, за исключением объектов в Караганде, в которых реализуется пилотный проект Ashyq;

букмекерских контор; детских развлекательных центров, включая игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях; банкетных залов; театров и кинотеатров, концертных залов, цирка; объектов культуры, включая дома и дворцы культуры, а также репетиции в них (при этом разрешено работать библиотекам и музеям – при количестве посетителей не более 30 человек); секций, кружков, расположенных при общеобразовательных школах.

Не разрешаются индивидуальные занятия с учащимися во внеурочное время. Школьников нельзя вывозить на международные соревнования и олимпиады в регионы и страны с неблагополучной обстановкой по СOVID-19. Под запретом экскурсии.

По-прежнему остаётся запрет на зрелищные и массовые мероприятия, форумы, конференции, выставки, ярмарки и др.

По субботам и воскресеньям не разрешаются пассажирские перевозки по направлениям: Караганда – Темиртау – Караганда; Караганда – Сарань – Караганда; Караганда – Шахтинск – Караганда; Караганда – Абай – Караганда; Караганда – Шахан – Караганда; Караганда – Топар – Караганда.

Полностью запрещаются нерегулярные туристические перевозки в другие регионы страны и внутри области.

Предварительная запись необходима для посещения тренажёрных залов и фитнес-центров, бассейнов, салонов красоты.

По субботам и воскресеньям по всей области будут закрываться торговые дома, торгово-развлекательные центры, оптово-распределительные центры, магазины с непродовольственными товарами площадью более 2000 кв. м. (за исключением продуктовых супермаркетов, продовольственных павильонов и находящихся в них аптек, салонов красоты, химчисток); фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры, тренажёрные залы, спортивные комплексы; сауны, бассейны, СПА-центры, массажные салоны (за исключением объектов в Караганде, в которых реализуется пилотный проект Ashyg); крытые рынки (продуктовые и непродуктовые).

Работа рынков на открытом воздухе (продуктовых и непродуктовых) приостанавливается только по воскресеньям.

График работы супермаркетов и гипермаркетов: с семи часов утра до 24.00. Обязательно проведение термометрии для всех посетителей, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Объектам общественного питания разрешено работать с 9:00 до 20:00. Доставка и вынос еды – без ограничений по времени.

В ресторанах и кафе по-прежнему запрещено проведение банкетов, тоев, поминок и других коллективных и памятных мероприятий.

Юрий Залыгин сообщил, что обучение в школах остаётся комбинированным. В традиционной форме занимаются учащиеся предшкольных классов, с 1 по 5, в международных школах – с 1 по 7 классы, с численностью детей в классах не более 25 человек. Обучение учащихся 6,7,8,10 классов переводится на дистанционный формат.

В комбинированной форме обучаются учащиеся выпускных классов (9, 11 (12): 70% предметов преподаётся в штатном режиме, 30% - в дистанционном, при комплектации не более 15 человек в классе, по принципу обучения «1 класс – 1 кабинет» с соблюдением санитарно-дезинфекционного и масочного режимов.

В детских садах работают только дежурные группы численностью не более 15 человек.

Государственным организациям и частным предприятиям в зависимости от производственной необходимости следует перевести на дистанционную форму работы не менее 80% сотрудников.

Главный государственный санитарный врач области призвал жителей соблюдать санитарно-карантинные требования в священный месяц Рамазан, который будет проходить с 13 апреля по 12 мая.

«Любые массовые мероприятия – это прежде всего тесный контакт большого количества людей, где может не соблюдаться масочный режим, социальная дистанция. Возможен контакт с болеющими бессимптомно или в начальной стадии, когда ещё нет признаков заболевания. Это большой риск для вас и ваших близких», - подчеркнул Юрий Залыгин.