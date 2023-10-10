С 10 декабря изменится график движения пассажирских поездов - АО «Пассажирские перевозки»

Национальный перевозчик введет «пакетный» график движения пассажирских поездов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

В рамках развития проекта «Интермодальные перевозки - ХАБ системы» АО «Пассажирские перевозки» реализует комплекс мероприятий по изменению маршрутной сети и графика движения поездов.

В частности, ведётся разработка «пакетного» графика движения пассажирских поездов, предусматривающего на участке Астана-Шу-Астана интенсивное движение четырех пассажирских поездов вагонами Тальго с интервалом 20 минут:

- №3/4 Астана-Алматы,

-№9/10 Астана-Алматы,

- №71/72 Астана-Шымкент,

- №85/86 Астана-Шымкент.

Движение данных пассажирских поездов по новому графику исключит их опоздание, связанное с предоставлением «окон» для ремонтно-путевых работ в дневное время суток продолжительностью от 6 и более часов.

Также вагоны Тальго заменят стандартные вагоны в двух пассажирских поездах:

- №9/10 Астана-Алматы

- №71/72 Астана-Шымкент.

Время в пути данных поездов сократится на 3 и более часов в каждом направлении.

Реализация комплексных технологических мер позволит предоставить пассажирам удобное расписание движения поездов, будут организованы новые маршруты и перераспределен подвижной состав.

Ввод «пакетного» графика движения поездов запланирован с 10 декабря 2023 года. Его выполнение обеспечит полный цикл технического обслуживания составов, безопасность пассажиров и движения поездов.