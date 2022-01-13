С 1 января зарплата педагогов увеличилась еще на 25%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2022 года, по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, еще на 25% увеличилась зарплата воспитателей детских садов, педагогов школ и колледжей, а также специалистов системы дополнительного образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Напомним, по прямому поручению Главы государства ранее заработная плата педагогов повышалась в январе 2020 года на 25% и в январе 2021 года еще на 25%. Таким образом, зарплата педагогов увеличилась в два раза.

«Мы видим несомненный положительный эффект от повышения заработной платы учителей: в нашу профессию — профессию педагога — сейчас приходят лучшие из лучших. Средний балл ЕНТ поступающих значительно увеличился, и в разы выросло количество обладателей знака «Алтын белгі», поступающих на педспециальности. Повышение оплаты труда учителей является серьезным вложением в будущее страны. С января этого года, как поручал Президент К.К. Токаев, все педагоги получат очередную повышенную заработную плату. Кроме того, вместе с зарплатой увеличатся и доплаты, которые получают учителя. Это надбавки за квалификационную категорию (от 30% до 50% от должностного оклада), за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство и наставничество», — сообщила первый вице-министр Шолпан Каринова.

Отметим, что зарплата педагогов исчисляется в зависимости от учебной нагрузки, уровня образования, наличия квалификации, стажа работы, наличия степени магистра и других доплат.

Напомним, что в 2021 году был расширен круг получателей надбавок за магистерскую степень. В частности, установлена доплата за степень магистра методистам методических кабинетов. А также предусмотрены выплаты учителям физкультуры за проведение дополнительных спортивных секций во внеурочное время.

Также с 1 января этого года в рамках исполнения поручения Главы государства повысилась заработная плата библиотекарей, бухгалтеров, лаборантов и других работников организаций образования. В январе 2022 года их зарплата возрастет в среднем на 20% и далее в последующие годы также ежегодно будет повышаться в рамках Послания Президента.