С 1 января начинается реорганизация Национального банка РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2020 года Национальный банк РК будет реорганизован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, от Национального банка отделится новая самостоятельная структура - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Как и Нацбанк, агентство будет непосредственно подчинено и подотчетно Президенту РК.

При этом головной офис Нацбанка в 2020 году переедет в столицу Казахстана, а агентство останется в Алматы. В него перейдут 500 человек из штата центрального банка.

Напомним, о планах по реорганизации Нацбанка и переезду организации в Нур-Султан сообщалось еще в сентябре текущего года.

3 июля 2019 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения». В соответствии с документом функции по оказанию государственных услуг в сфере государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций с 1 января 2020 года передаются во вновь создаваемое Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

18 декабря 2019 года Указом Президента председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка назначена Мадина Абылкасымова.