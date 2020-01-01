С 1 января начинается реорганизация Национального банка РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2020 года Национальный банк РК будет реорганизован, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Представитель Нацбанка о помощи ипотечникам: «В первую очередь, эти поправки направлены на поддержку представителей социально-уязвимых слоев населения»
В частности, от Национального банка отделится новая самостоятельная структура - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Как и Нацбанк, агентство будет непосредственно подчинено и подотчетно Президенту РК.
При этом головной офис Нацбанка в 2020 году переедет в столицу Казахстана, а агентство останется в Алматы. В него перейдут 500 человек из штата центрального банка.
Напомним, о планах по реорганизации Нацбанка и переезду организации в Нур-Султан сообщалось еще в сентябре текущего года.
3 июля 2019 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения». В соответствии с документом функции по оказанию государственных услуг в сфере государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций с 1 января 2020 года передаются во вновь создаваемое Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
18 декабря 2019 года Указом Президента председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка назначена Мадина Абылкасымова.
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