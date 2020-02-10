+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 8 °С
USD 378.31 EUR 414.36
RUB 5.93 CNY 54.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

С 1 января минимальная зарплата увеличена в 1,5 раза - аким Актюбинской области

10 Февраля 2020 16:31
Поделиться:
С 1 января минимальная зарплата увеличена в 1,5 раза - аким Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В 2019 году средняя заработная плата актюбинцев выросла на 13,9 процентов. Вместе с тем уровень зарплаты в регионе на 16 процентов ниже среднего показателя зарплат по стране и ниже уровня зарплаты в других западных регионах. Об этом рассказал аким области Ондасын Уразалин в ходе отчета по итогам развития региона за 2019 год перед членами общественного совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Алихан Смаилов просит увеличить зарплаты госаудиторов
Среднемесячная зарплата казахстанцев впервые перевалила за 200 тысяч тенге Поручение Президента: на 25% повысили зарплату работникам крупнейшей компании Актюбинской области Где в Казахстане получают самую высокую зарплату

«С 1 января 2019 года увеличена минимальная зарплата в 1,5 раза. Повышение минимальной зарплаты коснулось 70 тысяч актюбинцев. В 2019 году более 1400 предприятий области увеличили зарплату сотрудникам в среднем на 15 процентов. Средняя зарплата в области составила 156615 тенге, мы понимаем, что данная цифра составлена в основном за счет высокой зарплаты работников нефтегазовой сферы, и мы понимаем, что у большинства населения уровень зарплаты в целом низкий. 40-50 тысяч тенге получают жители в селе. Уровень зарплаты в нашем регионе на 16 процентов ниже среднего показателя по стране, республиканский уровень составляет 175 тысяч тенге. Наша средняя зарплата ниже уровня Атырауской, Мангыстауской областей», - сказал аким.

В связи с этим акиматом области разработан комплекс мер по обеспечению ежегодного роста доходов населения для достижения в 2025 году среднереспубликанского уровня средней зарплаты.

В 2020 году работа по повышению доходов населения будет продолжена. В частности, в целях исполнения поручения Главы государства будут увеличены в среднем на 30 процентов заработные платы работников культуры, соцзащиты населения, начального, основного и общего среднего образования.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Экономика,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив