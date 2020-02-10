С 1 января минимальная зарплата увеличена в 1,5 раза - аким Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В 2019 году средняя заработная плата актюбинцев выросла на 13,9 процентов. Вместе с тем уровень зарплаты в регионе на 16 процентов ниже среднего показателя зарплат по стране и ниже уровня зарплаты в других западных регионах. Об этом рассказал аким области Ондасын Уразалин в ходе отчета по итогам развития региона за 2019 год перед членами общественного совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января 2019 года увеличена минимальная зарплата в 1,5 раза. Повышение минимальной зарплаты коснулось 70 тысяч актюбинцев. В 2019 году более 1400 предприятий области увеличили зарплату сотрудникам в среднем на 15 процентов. Средняя зарплата в области составила 156615 тенге, мы понимаем, что данная цифра составлена в основном за счет высокой зарплаты работников нефтегазовой сферы, и мы понимаем, что у большинства населения уровень зарплаты в целом низкий. 40-50 тысяч тенге получают жители в селе. Уровень зарплаты в нашем регионе на 16 процентов ниже среднего показателя по стране, республиканский уровень составляет 175 тысяч тенге. Наша средняя зарплата ниже уровня Атырауской, Мангыстауской областей», - сказал аким.

В связи с этим акиматом области разработан комплекс мер по обеспечению ежегодного роста доходов населения для достижения в 2025 году среднереспубликанского уровня средней зарплаты.

В 2020 году работа по повышению доходов населения будет продолжена. В частности, в целях исполнения поручения Главы государства будут увеличены в среднем на 30 процентов заработные платы работников культуры, соцзащиты населения, начального, основного и общего среднего образования.