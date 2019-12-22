С 1 января изменится расчет долговой нагрузки казахстанцев – Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2020 года все кредиторы, имеющие статус юридического лица, подпадают под надзор государства. Об этом сообщили в Национальном банке страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для недопущения закредитованности граждан и обеспечения оптимальных темпов роста потребительского кредитования Национальный банк реализовывает регуляторные меры. 3 июля текущего года Президентом Республики Казахстан подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения», который предусматривает введение с 1 января 2020 года регулирования и надзора в отношении всех юридических лиц, предоставляющих займы населению», - сообщил глава Нацбанка Ерболат Досаев в ответ на депутатский запрос.

Таким образом, все субъекты кредитования будут работать в одном регулируемом поле и соблюдать полный спектр требований по защите заемщиков, такие как требования к условиям договоров займа, предельные ставки вознаграждения, необходимость предоставления информации в кредитные бюро, соблюдения коэффициента долговой нагрузки и другие.

«При этом с 1 января 2020 года изменяются подходы к расчету долговой нагрузки заемщиков – введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума, а также повышены требования к достаточности собственного капитала банков, что понизит экономические стимулы банков к выдаче беззалоговых займов, особенно гражданам с низкими доходами», - добавил Е. Досаев.