С 1 января будут повышены зарплаты и пенсии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2020 года официально повышаются заработные платы представителей определенных сфер и профессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, заработная плата учителей будет увеличена на 25 процентов, работников культуры - на 35-50 процентов, социальной сферы - на 30-60 процентов.

Педагогам, награжденным почетным званием «Казакстанын енбек устазы», предусмотрена единовременная выплата в размере 1000 МРП, а преподавателям государственных организаций образования в области физкультуры и спорта и военных учебных заведений, имеющим степень магистра, будут положены выплаты в размере 10 МРП.

Также с 1 января 2020 года будет повышена на 7 % солидарная пенсия, при этом ее минимальный размер составит 38 636 тенге. Государственная базовая пенсионная выплата увеличится на 5 процентов, ее минимальный размер составит 16 839 тенге.

Кроме того, во время официального закрытия Года молодежи Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что с 1 января 2020 года стипендия студентов увеличится на 25%. Стипендия студентов бакалавриата составит 26 186 тенге, магистратуры - 66 913 тенге, а докторантуры - 102 498 тенге.