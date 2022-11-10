С 1 января 2023 года Казахстан начнет поставки через нефтепровод «Баку - Тбилиси - Джейхан»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разработана специальная дорожная карта по диверсификации экспорта нефти. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на брифинге после пленарного заседания Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это направление через Актауский порт на порт Баку и оттуда по нефтепроводу в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан», - сказал Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов.

Глава Кабмина добавил, что также через порт Баку казахстанская нефть может быть транспортирована по нефтепроводам Баку - Супса и Баку - Батуми. Плюс есть направление по железной дороге из Атырау в сторону Батуми и в сторону Узбекистана. А также есть китайское направление. Сейчас ведется работа по расширению и по увеличению потенциала экспорта нефти по данным направлениям.

«В частности, через Баку - Тбилиси - Джейхан у нас есть сейчас договоренность с 1 января следующего года 1,5 млн тонн нефти грузить в этом направлении. Прорабатывается дальнейшее увеличение отгрузки до 6-6,5 млн тонн», - сообщил Алихан Смаилов.

Он также сообщил, что компания «Тенгизшевройл» удвоила количество вагонов-цистерн и уже начала пилотные отгрузки по железной дороге в сторону Батуми и Узбекистана.

Фото: petrodigest.ru