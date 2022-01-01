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С 1 января 2022 года увеличен размер минимальной пенсии в РК

1 Января 2022 09:55
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С 1 января 2022 года увеличен размер минимальной пенсии в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2022 года увеличен размер минимальной пенсии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, размер минимальной пенсии будет увеличен до 46 302 тенге, минимальной базовой пенсионной выплаты - до 19 450 тенге.

Вместе с тем, для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других выплат в соответствии с законодательством РК будет увеличен месячный расчетный показатель до 3 063 тенге, величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – до 36 018 тенге.



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#Минтруда РК   #Экономика   #ЕНПФ  
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Автор:

Серик Сабеков

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