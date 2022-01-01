Новости
С 1 января 2022 года увеличен размер минимальной пенсии в РК
1 Января 2022 09:55
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2022 года увеличен размер минимальной пенсии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеВ Казахстане увеличился возраст выхода на пенсию женщин Как изменятся отчисления за ОСМС в РК в 2022 году Общественная приемная Минтруда продолжает работу в дистанционном режиме
По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, размер минимальной пенсии будет увеличен до 46 302 тенге, минимальной базовой пенсионной выплаты - до 19 450 тенге.
Вместе с тем, для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других выплат в соответствии с законодательством РК будет увеличен месячный расчетный показатель до 3 063 тенге, величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – до 36 018 тенге.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- В Казахстане в 2022 году увеличится заработная плата более 6 млн человек
- В Казахстане увеличился возраст выхода на пенсию женщин
- Как изменятся отчисления за ОСМС в РК в 2022 году
- КазТрансГаз провел ребрендинг и стал «QazaqGaz»
- Минимальная заработная плата увеличивается до 60 тысяч тенге в Казахстане
- Плавный рост цен на услуги будет способствовать замедлению общего уровня инфляции - Нацбанк
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн