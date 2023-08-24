С 1 сентября в РК начнут работать Центры педагогической поддержки родителей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября начнется реализация единой воспитательной программы на 2023-2025 годы. Она направлена на повышение качества воспитания подрастающего поколения на основе общечеловеческих и национальных ценностей и охватывает 5 млн обучающихся, а также родителей и общественность, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Мы уделяем большое внимание усилению роли воспитательной работы. Поэтому для нас в этой работе очень важна поддержка родителей. В этой связи, с 1 сентября текущего года во всех организациях образования начнут работу Центры педагогической поддержки родителей. Их главные приоритеты-усиление работы по взаимодействию семьи и школы в обучении и воспитании детей и развитие позитивной культуры родителей. На заседании Национального Курултая глава государства остановился на ряде основных задач, касающихся сферы образования. В частности – формирование патриотизма, любознательности, быть настоящим специалистом, бережливости, трудолюбия», - сказал министр просвещения Гани Бейсембаев на республиканском августовском совещании работников образования.

По его словам, внедряются концептуальные основы воспитания «национальное воспитание – будущее страны». С 1 сентября начнется реализация единой воспитательной программы на 2023-2025 годы. Она направлена на повышение качества воспитания подрастающего поколения на основе общечеловеческих и национальных ценностей и охватывает 5 млн обучающихся, а также родителей и общественность. Впервые в этом году для обучения обучающихся в воспитательных программах будут привлечены представители министерств внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, обороны и Комитета национальной безопасности.

«Мы уделяем большое внимание усилению роли читательской грамотности, книжному воспитанию. Сейчас фонд художественной литературы в организациях образования увеличился на 3,7 млн экземпляров и будет систематически развиваться. Также по поручению главы государства реализуется проект «Детская библиотека», в рамках которого планируется пополнить фонд школьных библиотек лучшими образцами отечественной и мировой литературы. Этот проект направлен на воспитание детей на основе национальных ценностей и пробуждение интереса к книге в целом», - добавил Гани Бейсембаев.

Министр также отметил, что для развития массового спорта и формирования принципов здорового образа жизни министерством проводятся школьные и студенческие лиги по 10 видам спорта, а также зимние, летние гимназии, республиканские многоуровневые соревнования и турниры.

«Мы развиваем Национальные виды спорта тогызкумалак, асык ату. Только в этом году в рамках Национальной школьной лиги было проведено 39 соревнований с участием более 2 млн учащихся, около 800 учащихся приняли участие в ХІ зимней гимназии», - заключил глава Минпросвещения.