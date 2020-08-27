С 1 сентября подорожает выпуск и перевыпуск транспортных карт в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября выпуск и перевыпуск льготных, школьных транспортных карт, а также карт для всех категорий граждан составит 500 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ikomek109 в Instagram.

« Увеличение стоимости связано с ростом цен на расходные материалы для выпуска карт. Данная стоимость складывается из затрат, включающих стоимость пластиковой карты с учетом курса доллара к тенге, используемого чипа NXP с многоуровней защитой от взлома, расходов на ремонт и техническое обслуживание используемого оборудования, расходов на регистрацию, нанесения фото и других данных», - сообщает ТОО «City Transportation Systems».

Приобретенные ранее карты действительны и нет необходимости их менять.

Электронная система оплаты проезда (ЭСОП) внедрена в 2016 году. Стоимость транспортных карт была на уровне 400 тенге и не менялась даже в период нескольких девальваций, отмечают в компании.

Сейчас в столице за проезд в общественном транспорте можно расплатиться различными способами: транспортной картой, отправкой SMS на короткий номер, сканированием QR-кода, вводом кода транспорта в мобильных приложениях, банковской картой, а также используя биометрические данные.

За полтора года доля использования SMS/QR достигла 33-35% в ежедневном пассажиропотоке. Это говорит о том, что каждая третья поездка совершается при помощи SMS/QR. Для этих целей предоставлены различные варианты оплаты: подключены 5 операторов связи и 10 мобильных приложений. Проводятся акции и предоставляются скидки для пользователей общественного транспорта.