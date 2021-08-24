С 1 сентября подорожает электроэнергия для юрлиц в Алматы и Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ТОО «АлматыЭнергоСбыт» извещает, что с 1 сентября т.г. повышается тариф на электроснабжение для юридических лиц, или потребителей, использующих электроэнергию не для бытовых нужд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Тариф на электроэнергию не меняется для физических лиц и потребителей, использующих электроэнергию для бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг.

Причины повышения предельной цены на электрическую энергию для потребителей ТОО «АлматыЭнергоСбыт» в г.Алматы и регионе Алматинской области:

1) повышение с 1 апреля 2021 года предельных тарифов энергопроизводящих организаций РК на электрическую энергию в соответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2021 года №108;

2) увеличение с 1 июня 2021 года тарифа региональной энергопередающей организации АО «Алатау Жарық Компаниясы» на регулируемые услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Совместным приказом Департаментов Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы и Алматинской области от 17 мая 2021 года №47-ОД и №83-ОД;

3) изменение структуры формирования отпускной цены на электрическую энергию энергопроизводящих организаций в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 декабря 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики» в части введения с 1 июля 2021 года надбавки на поддержку использования возобновляемых источников энергии.

Для потребителей города Алматы и региона Алматинской области с 1 сентября 2021 года будут действовать следующие тарифы, согласованные Департаментами Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы и Алматинской области, определенные по следующим группам потребителей:

1) I – группа: бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, не связанных с производством (продажей) товаров, работ и предоставлением услуг – 16,86 тенге за 1 кВт*ч без НДС (18,88 тенге за 1 кВт*ч с НДС);

2) II – группа: потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд – 20,79 тенге за 1 кВт*ч без НДС (23,28 тенге за 1 кВт*ч с НДС);

3) III – группа: юридические лица, финансируемые из государственного бюджета – 27,23 тенге за 1 кВт*ч без НДС (30,50 тенге за 1 кВт*ч с НДС).

4) IV – группа: потребители, производящие социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) – 19,74 тенге за 1 кВт*ч без НДС (22,11 тенге за 1 кВт*ч с НДС).

Для физических лиц и потребителей, использующих электроэнергию для бытовых нужд, тариф дифференцированный, в зависимости от объемов потребления электроэнергии на каждого постоянно проживающего в квартире/ доме:

1) Тариф первого уровня – 15,65 тенге за 1 кВт*ч без НДС (17,53 тенге за 1 кВт*ч с НДС),

2) Тариф второго уровня – 20,23 тенге за 1 кВт*ч без НДС (22,66 тенге за 1 кВт*ч с НДС),

3) Тариф третьего уровня – 25,29 тенге за 1 кВт*ч без НДС (28,32 тенге за 1 кВт*ч с НДС).

Узнать величину потребления на одного постоянно проживающего по каждому уровню дифференцированного тарифа можно несколькими способами: А) на сайте – для этого пройдите в соответствующий каждому уровню рисунок на следующей странице сайта https://esalmaty.kz/ru/home-tariffs, Б) эта информация, указана в счёт-квитанции, В) также вы всегда можете проконсультироваться по телефону - обратившись в круглосуточный Контакт-центра по номеру 8 (727) 356-99-99 или в ближайшем отделении ТОО «АлматыЭнергосбыт».