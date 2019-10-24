С 1 ноября вступает в силу дифтариф на проезд в общественном транспорте в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С 1 ноября в Кокшетау вступает в силу дифференцированный тариф при оплате за проезд в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 ноября 2019 года в Кокшетау в законную силу вступают требования Постановления акимата города Кокшетау Акмолинской области от 18 октября 2019 года № А-10/1886, согласно которому на маршруты регулярных городских автомобильных перевозок пассажиров и багажа вводится в действие дифференцированный тариф», - отметили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау.

Теперь при безналичной оплате посредством транспортных карт проезд взрослым будет стоить 80 тенге, детям в возрасте от 7 до 15 лет в размере (по Школьной персонифицированной транспортной карте) - 40 тенге, а при оплате наличными взрослым - 150 тенге, детям от 7 до 15 лет – 70 тенге.

​Кроме того определены 15 категорий граждан, имеющих право на льготный (в настоящее время бесплатный) проезд по Льготным персонифицированным транспортным картам. На него могут рассчитывать участники и инвалиды ВОВ, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских лагерей, матери, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, матери, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени, дети школьного возраста из многодетных малообеспеченных семей, дети-инвалиды до 16 лет; почетные граждане города Кокшетау; участники и инвалиды боевых действий в Демократической Республике Афганистане; участники и инвалиды ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; лица, непосредственно принимавшим участие в ядерных испытаниях на Семипалатинском ядерном полигоне; жертвы политических репрессий, лица, пострадавшие от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами; инвалиды по зрению I группы, а также лица, признанные судом недееспособными и опекуны, назначенные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; школьники, проживающим в селе Кызыл Жулдыз на период учебного года; Герои Социалистического Труда и лица, имеющие звание «Қазақстанның Еңбек Ері».

«Приобрести транспортные карты уже можно в специально организованных пунктах продаж. Стоимость транспортной карты для взрослых – 400 тенге. Для приобретения Школьной или Льготной карт необходимо обратиться в ТОО «Kokshe Bus Tolem». Льготную карту можно также оформить в ГУ «Отдел занятости и социальных программ Кокшетау». Пополнить баланс карты возможно несколькими способами: через интернет или мобильный-банкинг казахстанских банков, через QIWI Терминалы, с официального сайта и мобильного приложения», - добавили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау.