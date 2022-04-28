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С 1 мая въезд в Кыргызстан разрешат без ПЦР-теста и паспорта вакцинации

Автор:  
Мадибек Джанибеков
28 Апреля 2022, 21:05
С 1 мая въезд в Кыргызстан разрешат без ПЦР-теста и паспорта вакцинации

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом принял решение об ослаблении противоковидных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Кыргызстана.

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов провел очередное заседание штаба. Были заслушаны доклады об эпидемиологической ситуации в стране и о ходе вакцинации населения против COVID-19.

По итогам заседания Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными госорганами поручено отменить с 1 мая обязательное требование о наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации против коронавируса. Правило будет действовать как для кыргызстанцев, так и для иностранных граждан, пересекающих приграничные пункты пропуска на всех видах транспорта.

Полпредам президента в областях поручено вместе с Минздравом продолжить кампанию по вакцинации населения.

На ближайшем заседании кабмина будет рассмотрен проект решения, предусматривающего признание утратившим силу распоряжения правительства от 22 марта 2020 года № 93-р «О введении режима чрезвычайной ситуации».


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