С 1 мая въезд в Кыргызстан разрешат без ПЦР-теста и паспорта вакцинации

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом принял решение об ослаблении противоковидных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Кыргызстана.

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов провел очередное заседание штаба. Были заслушаны доклады об эпидемиологической ситуации в стране и о ходе вакцинации населения против COVID-19.

По итогам заседания Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными госорганами поручено отменить с 1 мая обязательное требование о наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации против коронавируса. Правило будет действовать как для кыргызстанцев, так и для иностранных граждан, пересекающих приграничные пункты пропуска на всех видах транспорта.

Полпредам президента в областях поручено вместе с Минздравом продолжить кампанию по вакцинации населения.

На ближайшем заседании кабмина будет рассмотрен проект решения, предусматривающего признание утратившим силу распоряжения правительства от 22 марта 2020 года № 93-р «О введении режима чрезвычайной ситуации».