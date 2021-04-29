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    14:18, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    С 1 мая в Актюбинской области приостанавливают движение междугородние и межобластные автобусы

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло постановление главного санитарного врача Актюбинской области, в котором говорится о том, что в регионах, находящихся в «красной зоне», запрещается движение междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов). Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Актюбинской области, а также в связи сложившейся эпидемиологической ситуации на территории Актюбинской области (согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Республики Казахстан Актюбинская область с 31 марта 2021 года находится в красной зоне), руководствуясь пунктами 2 и 3 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» и постановлений главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года, №68 от 25 декабря 2020 года, №14 от 13.04.2021 года, главный санврач региона постановляет:

    Внести в постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области №ПГСВ-17 от 22 апреля 2021 года «Об усилении ограничительных карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области» следующие изменения:

    1) в пункте 30 приложение 1 постановления главного государственного санитарного врача Актюбинской области от 22 апреля 2021 года №ПГСВ-17 «Об усилении ограничительных карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Актюбинской области» исключить слово «внутриобластных» и изложить в следующей редакции:

    В регионах, находящихся в «красной» зоне запрещается движение междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов).

    Наряду с этим, управлению внутренней политики Актюбинской области поручено провести массированное информирование населения об ограничительных и карантинных мерах и поэтапном их смягчении на территории Актюбинской области посредством СМИ и социальных сетей.

    Также следует обеспечить единую координацию и централизацию работы СМИ с учетом меняющейся ситуации и роста количества заболевших.

    Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 1 мая 2021 года.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Актюбинская область
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