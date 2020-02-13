С 1 марта стартует республиканская детская премия «Жас Оркен»

НУР - СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане в этом году во второй раз состоится республиканская детская премия «Жас Оркен». Об этом сообщил Президент Общественного Фонда «Республика-Регион-Развитие» Галым Байток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Галым Байток напомнил, что в прошлом году впервые в Казахстане был проведен универсальный детский конкурс по выявлению талантливых детей в разных сферах социально-культурной жизни. Республиканская детская Премия «Жас Оркен« была приурочена к Году молодежи в Казахстане, и были определены лауреаты в 14 номинациях Премии. Гран-при Премии получил известный юный певец, серебряный призёр Детского Евровидения - 2019 - Ержан Максим.

«Торжественная церемония Премии была проведена в г. Костанае, соорганизатором Премии выступил Региональный научно-практический центр «Костанай дарыны». Посильную помощь оказали местные исполнительные органы и бизнесмены Костанайской области. В этом году мы решили продолжить традицию и провести церемонию награждения лауреатов также в г. Костанае», - пишет Галым Байток на своей странице в Facebook.

С 1 марта по 8 марта 2020 года пройдет первый этап - выдвижение претендентов Премии. 15 - 22 марта пройдет второй этап - голосование на Facebook. С 29 марта по 12 апреля пройдет третий этап - финальное голосование на сайте lubimec.kz. Церемония награждения лауреатов состоится в начале мая 2020 года.

Президент ОФ «Республика-Регион-Развитие» Галым Байток также приглашает к участию спонсоров.

«Для лауреатов Премии будут готовиться подарочные наборы по опыту американской кинопремии «Оскар». Готовы представить возможность всем спонсорам, выпускающим или торгующим различным товаром от кондитерских изделий и парфюмерии до одежды и турпутевок», - сказал Г. Байток.



