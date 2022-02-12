С 1 марта стартует акция по бесплатной маркировке остатков обуви для казахстанских бизнесменов
Акция стартует 1 марта 2022 года для представителей малого бизнеса. Заявки для участия принимаются до 1 июня 2022 года включительно. Таким образом, предприниматели получают эмиссию и печать кодов маркировки в рамках акции бесплатно.
Чтобы принять участие, предпринимателям необходимо:
1. Быть зарегистрированным в информационной системе маркировки markirovka.kz.
2. Заполнить карточки товаров в информационной системе маркировки markirovka.kz
3. Пройти регистрацию в сервисе центра этикетирования и маркировки cem.ismet.kz.
4. Подписать здесь же онлайн договор на получение услуг по печати стикеров (услуга бесплатная).
5. Заказать нужное количество кодов DataMatrix.
6. Забрать стикеры с кодами маркировки.
Подробная инструкция доступна по ссылке https://www.ismet.kz/content/ocp/ru/experiments/sbor-zayavok-ostatki-obuvi.html. Проконсультироваться по акции можно в круглосуточном контакт-центре по цифровой маркировке товаров – 8 800 080 65 65.
Напомним, с 1 ноября 2021 года в Казахстанестартовала обязательная цифровая маркировка обуви. До 1 апреля 2022 года предпринимателям разрешается продавать немаркированную обувь, после этой даты на прилавках должна быть только оцифрованная обувь.
Весогабаритные характеристики и фотоконтент стали необязательными при маркировке обуви – МИИР РК.
Ранее сообщалось , что с 1 февраля Казахстан и Россия взаимно признают коды маркировки обуви.