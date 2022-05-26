26 Мая 2022 11:36

С 1 июня новая платная парковка заработает в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 июня в столице станут платными парковочные зоны по улице Иманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стоимость одного часа составляет 100 тенге. Режим работы платных парковок: в будние дни с 8:00 до 20:00. Оплату необходимо произвести в первые 30 минут. В выходные и праздничные дни парковки бесплатны.

«Для жильцов домов в границах парковок действует резидентский абонемент стоимостью 1500 тенге в месяц. Перечень документов и инструкция по оформлению размещены на сайте astanapark.kz в разделе «Резиденты», - добавили в пресс-службе компании «Парковочное пространство Астаны».

В компании также напомнили, что для пользования парковками действуют абонементы. Владельцы абонементов могут парковаться на всех платных зонах по городу – система фиксации автоматически определит наличие оплаты.

На каждой парковочной зоне установлены информационные щиты и знак платной парковки. На верху щита расположен четырехзначный номер. Этот номер следует указывать при оплате за стоянку. Также нужно указать время и госномер автомобиля согласно техпаспорту.

Как сообщалось ранее, зоны платной парковки в столице, нумерация которых начинается с 11**, 2***, 3***, 4***, переведены в рабочий режим с 1 марта 2022 года.

Синяя дорожная разметка появится в зонах платных парковок Нур-Султана. Кроме того, в столице внедряют систему, которая автоматически фиксирует остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах, без привлечения сотрудников полиции. ТОО «Парковочное пространство Астаны» планирует запуск 10 тыс. парковочных мест в столице в этом году.



