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С 1 июля изменятся тарифы на коммунальные услуги в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Июня 2023, 13:49
С 1 июля изменятся тарифы на коммунальные услуги в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1 июля во всех регионах будут поэтапно изменены тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обновления инженерно-коммунальных сетей и снижения количества аварийных ситуаций реализуется программа «обмен тарифа на инвестиции». До конца года в сферу жилищно-коммунального хозяйства планируется привлечь 234 млрд тенге инвестиций. Эти средства будут направлены на ремонт 12,7 тысяч единиц оборудования и 5 800 км инфраструктурных сетей. Заработная плата рабочих в этой области увеличится от 50% до 100%. С 1 июля во всех регионах будут поэтапно изменены тарифы на коммунальные услуги»,- сказал Алихан Смаилов на Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

По его словам, в ближайшие 7 лет в модернизацию коммунально – инженерной инфраструктуры будет инвестировано более 3 трлн тенге.

«Для улучшения жилищных условий к 2029 году за счет всех источников будет построено 111 млн квадратных метров жилья. Из них в этом году 15,3 млн квадратных метров», - добавил Премьер-Министр.


Премьер-министр РК   Цены и тарифы  
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