С 1 июля будет усилена соцподдержка отдельных категорий граждан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации Социального кодекса РК с 1 июля т.г. будут повышены на 14,5% размеры государственных социальных пособий для отдельных категорий граждан, а также выплаты по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца из Государственного фонада социального страхования. Кроме того, размер пособия награжденным матерям, родивших и воспитавших 7 и более детей, будет повышен до 7,4 месячных расчетных показателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Как сообщалось ранее, на открытии первой сессии Парламента VIII созыва 29 марта т.г. Глава государства обозначил необходимость усиления мер поддержки лиц с инвалидностью.

В рамках Социального кодекса РК с 1 июля 2023 года предусмотрено повышение в среднем на 14,5% размеров следующих видов государственных пособий:

- по инвалидности;

- по случаю потери кормильца;

- специальных социальных пособий;

- специальных государственных пособий (СГП) лицам с инвалидностью первой, второй и третьей групп, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или пенсионные выплаты за выслугу лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности;

- СГП детям с инвалидностью до 7 лет, проживающим в г. Байконыр и получающим пенсию по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- СГП жертвам политических репрессий или лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами;

- СГП лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.

Таким образом, будет обеспечено увеличение вышеуказанных видов пособий на 23% по сравнению с 2022 годом (с учетом повышения на 8,5% с 1 января т.г.). На эти цели из республиканского бюджета дополнительно выделено 37 млрд тенге.

Кроме того, предусмотрено аналогичное повышение на 14,5% с 1 июля т.г. государственных пособий:

- лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы;

- матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью).

На сегодняшний день размер данных пособий составляет 1,4 прожиточного минимума (далее – ПМ) или 56 794 тенге в 2023 году. При вступлении в силу Социального кодекса размер пособия повысится до 1,61 ПМ или 65 313 тенге в 2023 году. На эти цели из республиканского бюджета дополнительно выделено 6,4 млрд тенге.

Социальным кодексом также предусматривается дифференциация размера пособия, выплачиваемого женщинам, награжденным подвеской «Алтын алқа» или ранее получившим звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степеней.

Если сегодня матери, родившие и воспитавшие 6, 7 и более детей, получают пособие в одинаковом размере, то с 1 июля т.г., размер пособия для матерей, награжденных подвеской «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степеней, имеющих звание «Мать-героиня», то есть родивших и воспитавших 7 и более детей, будет повышен до 7,4 месячных расчетных показателей.

Наряду с этим, с 1 июля т.г. на 14,5% будет произведено повышение размеров соцвыплат по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, выплачиваемых из Государственного фонда социального страхования.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета, их размеры с 1 января 2023 года по решению Правительства РК также были повышены на 8,5%.

Повышение размеров вышеуказанных пособий будет произведено автоматически на основании сведений, имеющихся в информационных системах Министерства труда и социальной защиты населения, в связи с чем дополнительного обращения получателей в уполномоченные органы не требуется.