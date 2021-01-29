С 1 февраля аналоговое телевидение отключат в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 1 февраля отключат аналоговое эфирное телевидение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель директора областной дирекции телекоммуникаций Еркин Мекенов сообщил, что отключение пройдет до конца января на территории всей области.

«То есть, если вы смотрели от обычной уличной или комнатной антенны до 14 телеканалов в городе, в районах области - до трех каналов, то с 1 февраля эти каналы уже не будут доступны. Переход на цифровое эфирное телевидение - это необходимое и требуемое временем мероприятие. Аналоговое эфирное телевидение было запущено в нашей области почти 60 лет назад. И это очень большой срок. Повсеместно идет процесс цифровизации, и телевидение тоже переходит на современный, цифровой стандарт вещания», - сказал Е. Мекенов.

Он отметил, что новый цифровой формат - это лучшее качество изображения, звука, возможность смотреть большее количество каналов. В Петропавловске и пригороде - до 30 телеканалов, в районах области - до 15.

Е. Мекенов рассказал, какие трудности могут возникать у зрителей при переходе на «цифру». Он рекомендовал сначала проверить, имеет ли телевизор возможность приема цифрового сигнала напрямую, без дополнительных устройств. Все новые модели телевизоров не старше 6-7 лет имеют поддержку функции DVB-T2. В таком случае достаточно подключить антенну и через меню найти цифровые каналы.

«Если же телевизору больше 7 лет, и в нем нет поддержки функции DVB-T2, в этом случае необходимо приобрести цифровой эфирный приемник. Этот приемник подключается к телевизору, антенну подключают уже к приемнику и настраивают каналы через меню приемника. Если настроить самостоятельно не получается, можно обратиться за телефонной консультацией в колл-центр по номеру 193 либо на городской номер 36-04-70», - пояснил Е. Мекенов.

Он добавил, что просмотр цифрового эфирного телевидения остается бесплатным.