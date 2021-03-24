Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

С 1 апреля вводятся ограничения на массовые мероприятия в Узбекистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
24 Марта 2021, 11:44
С 1 апреля вводятся ограничения на массовые мероприятия в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, с 1 апреля вводятся карантинные ограничения при проведении массовых мероприятий, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом РУз для предотвращения обострения эпидемиологической ситуации в стране одобрила введение ряда новых карантинных мер.

Согласно документу, с 1 апреля на свадьбах и в других семейных торжествах количество участников не должно превышать 100 человек. Участники обязаны соблюдать все карантинные правила.

Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 50% от вместимости помещений. Все зрители должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию, а на входе у них должны проверять температуру.

В концертных залах запретят деятельность торговых точек, кроме тех, где продают маски и антисептики. В местах продажи билетов должны висеть осведомительные плакаты с надписью: «Посещайте, только если здоровы». Администраторы будут ответственными за соблюдение карантинных правил.

Напомним, 15 марта в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице Узбекистана специальный штаб под руководством хокима Ташкента, принял решение об ужесточении карантинного режима в ТРЦ, на рынках, общественном транспорте, в ВУЗах и школах.


Узбекистан   Коронавирус в мире  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку