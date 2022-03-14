С 1 апреля стартует прием заявок от предпринимателей столицы для получения грантов
Участниками конкурсного отбора на предоставление грантов могут быть предприниматели, осуществляющие свою деятельность в рамках приоритетных секторов экономики, представившие на конкурсный отбор документы в полном объеме.
Каждый предприниматель, соответствующий условиям Программы, может быть участником конкурсного отбора с целью предоставления государственных грантов для реализации новых бизнес-идей по одному бизнес-проекту, при отсутствии действующих договоров на предоставление гранта.
Обязательными условиями бизнес-проекта для реализации новых бизнес-идей являются:
1) софинансирование (денежными средствами) предпринимателем расходов на его реализацию в размере не менее 10 % от объема предоставляемого государственного гранта, в том числе личным движимым или недвижимым имуществом, участвующим в бизнес-проекте (требование не является обязательным для социально уязвимых слоев населения);
2) создание новых рабочих мест;
3) наличие в бизнес-проекте предпринимателя инвестиционного плана, которым предусмотрено наличие инфраструктуры и/или создание достаточной инфраструктуры для реализации проекта.
Предприниматели используют средства государственного гранта для реализации новых бизнес-идей на следующие цели:
1) приобретение основных средств, сырья и материалов, необходимых для выпуска товаров или оказания услуг;
2) приобретение нематериальных активов;
3) приобретение технологии;
4) приобретение прав на комплексную предпринимательскую лицензию (франчайзинг);
5) расходы, связанные с исследовательскими работами и/или внедрением новых технологий.
Срок реализации бизнес-проекта предпринимателем не может превышать 18 месяцев с момента подписания договора о предоставлении гранта.
Средства государственного гранта для реализации новых бизнес-идей не могут быть использованы:
1) на приобретение недвижимого имущества и/или земельного участка;
2) в качестве платы за аренду;
3) на приобретение основных средств/активов (получение услуг/выполнение работ) у аффилиированных/связанных компаний/лиц;
4) на приобретение основных средств (оборудования), бывших в эксплуатации.
Сумма выделяемого гранта для одного предпринимателя составляет от двух млн. тенге до пяти млн. тенге.
Гранты не могут быть предоставлены предпринимателям:
1) находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также деятельность которых приостановлена в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
2) имеющим задолженность по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет;
3) основным видом деятельности которых является предоставление недвижимости в аренду;
4) не подтвердившим софинансирование (денежными средствами, движимым/недвижимым имуществом, участвующим в бизнес-проекте) расходов на реализацию бизнес-проекта в размере не менее 10 % от объема предоставляемого государственного гранта при подаче заявки на получение государственного гранта (за исключением социально уязвимых слоев населения);
5) имеющим просроченную задолженность по финансовым обязательствам участника конкурса согласно его кредитной истории.
Для участия в конкурсе предприниматель вправе подать только одну заявку, к которой необходимо прикрепить следующие сканированные копии документов в формате PDF:
1) справку о средней численности наемных работников на момент подачи заявки, заверенную подписью руководителя и печатью заявителя (при наличии);
2) документ (при наличии), подтверждающий прохождение предпринимателем обучения в рамках Программы и (или) Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года № 746, со сроком давности не более 2 (два) лет;
3) документы, подтверждающие наличие софинансирования (денежными средствами, движимым/недвижимым имуществом, участвующим в бизнес-проекте) расходов на реализацию бизнес-проекта в размере не менее 10 % от объема предоставляемого государственного гранта, выписку из банковского счета о наличии на текущем счете предпринимателя денежных средств или документы, подтверждающие оценочную стоимость движимого и/или недвижимого имущества, участвующего в бизнес-проекте (за исключением социально уязвимых слоев населения);
4) документ, подтверждающий наличие у заявителя статуса отнесения к социально-уязвимым слоям населения (в случае непоступления сведений в результате взаимодействия информационных систем);
5) копию уведомления о регистрации индивидуального предпринимателя со сведениями об осуществлении предпринимателем деятельности в приоритетных секторах экономики.
По дополнительным вопросам следует обращаться в ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан» по телефонам 556921, 556916, 556903.