С 1 апреля стартует прием заявок от предпринимателей столицы для получения грантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 по 15 апреля текущего года в столице будет осуществлен прием заявок от предпринимателей для участия в конкурсе по предоставлению государственных грантов для реализации новых бизнес-идей в рамках государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Участниками конкурсного отбора на предоставление грантов могут быть предприниматели, осуществляющие свою деятельность в рамках приоритетных секторов экономики, представившие на конкурсный отбор документы в полном объеме.

Каждый предприниматель, соответствующий условиям Программы, может быть участником конкурсного отбора с целью предоставления государственных грантов для реализации новых бизнес-идей по одному бизнес-проекту, при отсутствии действующих договоров на предоставление гранта.

Обязательными условиями бизнес-проекта для реализации новых бизнес-идей являются:

1) софинансирование (денежными средствами) предпринимателем расходов на его реализацию в размере не менее 10 % от объема предоставляемого государственного гранта, в том числе личным движимым или недвижимым имуществом, участвующим в бизнес-проекте (требование не является обязательным для социально уязвимых слоев населения);

2) создание новых рабочих мест;

3) наличие в бизнес-проекте предпринимателя инвестиционного плана, которым предусмотрено наличие инфраструктуры и/или создание достаточной инфраструктуры для реализации проекта.

Предприниматели используют средства государственного гранта для реализации новых бизнес-идей на следующие цели:

1) приобретение основных средств, сырья и материалов, необходимых для выпуска товаров или оказания услуг;

2) приобретение нематериальных активов;

3) приобретение технологии;

4) приобретение прав на комплексную предпринимательскую лицензию (франчайзинг);

5) расходы, связанные с исследовательскими работами и/или внедрением новых технологий.

Срок реализации бизнес-проекта предпринимателем не может превышать 18 месяцев с момента подписания договора о предоставлении гранта.

Средства государственного гранта для реализации новых бизнес-идей не могут быть использованы:

1) на приобретение недвижимого имущества и/или земельного участка;

2) в качестве платы за аренду;

3) на приобретение основных средств/активов (получение услуг/выполнение работ) у аффилиированных/связанных компаний/лиц;

4) на приобретение основных средств (оборудования), бывших в эксплуатации.

Сумма выделяемого гранта для одного предпринимателя составляет от двух млн. тенге до пяти млн. тенге.

Гранты не могут быть предоставлены предпринимателям:

1) находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также деятельность которых приостановлена в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

2) имеющим задолженность по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет;

3) основным видом деятельности которых является предоставление недвижимости в аренду;

4) не подтвердившим софинансирование (денежными средствами, движимым/недвижимым имуществом, участвующим в бизнес-проекте) расходов на реализацию бизнес-проекта в размере не менее 10 % от объема предоставляемого государственного гранта при подаче заявки на получение государственного гранта (за исключением социально уязвимых слоев населения);

5) имеющим просроченную задолженность по финансовым обязательствам участника конкурса согласно его кредитной истории.

Для участия в конкурсе предприниматель вправе подать только одну заявку, к которой необходимо прикрепить следующие сканированные копии документов в формате PDF:

1) справку о средней численности наемных работников на момент подачи заявки, заверенную подписью руководителя и печатью заявителя (при наличии);

2) документ (при наличии), подтверждающий прохождение предпринимателем обучения в рамках Программы и (или) Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года № 746, со сроком давности не более 2 (два) лет;

3) документы, подтверждающие наличие софинансирования (денежными средствами, движимым/недвижимым имуществом, участвующим в бизнес-проекте) расходов на реализацию бизнес-проекта в размере не менее 10 % от объема предоставляемого государственного гранта, выписку из банковского счета о наличии на текущем счете предпринимателя денежных средств или документы, подтверждающие оценочную стоимость движимого и/или недвижимого имущества, участвующего в бизнес-проекте (за исключением социально уязвимых слоев населения);

4) документ, подтверждающий наличие у заявителя статуса отнесения к социально-уязвимым слоям населения (в случае непоступления сведений в результате взаимодействия информационных систем);

5) копию уведомления о регистрации индивидуального предпринимателя со сведениями об осуществлении предпринимателем деятельности в приоритетных секторах экономики.

По дополнительным вопросам следует обращаться в ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан» по телефонам 556921, 556916, 556903.