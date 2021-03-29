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С 1 апреля процессуальные решения по убийствам будут принимать прокуроры

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Марта 2021, 12:23
С 1 апреля процессуальные решения по убийствам будут принимать прокуроры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О запуске нового пилотного проекта в рамках внедрения трехзвенной модели правосудия рассказал начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях перехода на полноценную трехзвенную модель, с 1 апреля года Генеральной прокуратурой и МВД планируется совместная реализация пилотного проекта по принятию прокурорами ключевых процессуальных решений по делам об убийствах», - сказал Санжар Адилов на брифинге в МВД.

Он подчеркнул, что внедрение трехзвенной модели является новым импульсом в развитии уголовного процесса и направлен прежде всего на защиту прав граждан.

Ранее, С. Адилов рассказал о результатах внедрения трехзвенной модели правосудия. По его словам, с начала года в 3 раза снизились факты нарушения конституционных прав граждан почти на 64 % (с 39 до 14), направления уголовных дел на дополнительное расследование на 30 % (со 190 до 135) и нарушения сроков расследования на 73 % (с 3 000 до 800).


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