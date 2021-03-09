С 1 апреля изменится методика расчета ежемесячной выплаты из ЕНПФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 апреля 2021 года изменится методика осуществления расчета ежемесячной выплаты из ЕНПФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

«Размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ определяется как одна двенадцатая годовой суммы пенсионных выплат, исчисленной в соответствии с положениями постановления Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042 (приложение 2 Методика осуществления расчета размера пенсионных выплат). При этом ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70% от прожиточного минимума. (Ранее ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществлялась в размере не менее 54% от прожиточного минимума). В соответствии с Методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат c 1 апреля 2021 г. годовая сумма пенсионных выплат в первый год осуществления пенсионных выплат будет рассчитываться как произведение суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений – 6,5 %. В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты будет пересчитываться путем ежегодного увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат – 5%», - говорится в разъяснении, опубликованном на сайте ЕНПФ.

В фонде привели пример: Сумма ПН = 6 000 0000 тенге.

Годовая сумма пенсионных выплат в первый год: 6 000 000*6,5%=390 000 тенге;

Размер ежемесячной пенсионной выплаты в первый год: 390 000/12 мес.=32 500 тенге;

Размер ежемесячной пенсионной выплаты на второй год: 32 500+ 32 500*5%=34 125 тенге.

«Кроме того, Методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат предусмотрены поправочные повышающие коэффициенты для получателей определенных категорий: людей с инвалидностью 1 или 2 группы, установленных бессрочно, а также людей, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее шестидесяти месяцев. При этом, для лиц, удовлетворяющих более чем одному из вышеуказанных условий, применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением», - пояснили в ЕНПФ.

Как отмечается, указанная методика осуществления расчета размера пенсионных выплат распространяется на отношения, возникшие c 1 апреля 2021 года.

«Лицам, реализовавшим свое право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ до 1 января 2018 года, ежегодный размер пенсионной выплаты составляет не менее тридцатикратного размера минимальной пенсии (в 2021 году 30 х 43 272= 1 298 160 тенге). Выплаты осуществляются по ранее выбранному графику. Лицам, реализовавшим свое право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ с 1 января 2018 года по 31 марта 2021года (включительно), согласно новой Методике осуществления расчета размера пенсионных выплат, с 1 января 2022 года ежемесячные пенсионные выплаты будут увеличены на ставку индексации пенсионных выплат в размере 5%, с последующей ежегодной индексацией. Таким образом, новая Методика осуществления расчета размера пенсионных выплат учитывает особенности условий труда и здоровья получателей, а также будет способствовать увеличению ежегодного размера выплат из ЕНПФ. Напомним, что пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете», - резюмировали в ЕНПФ.