РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:17, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Рыскали Абдикеров ознакомился с работой социальных магазинов города Балхаш

    None
    None
    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Сенатор Рыскали Абдикеров побывал в городе Балхаш, где посетил объекты образования и социальные магазины города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Депутат ознакомился с деятельностью средней школы города и ходом подготовки к новому учебному году. Он осмотрел многофункциональный корт, спортивную площадку, спортивный зал и учебные кабинеты. Депутата интересовали вопросы оснащённости предметных кабинетов компьютерной техникой и учебной литературой. Вместе с тем, сенатор отметил необходимость ремонта фасада учебного заведения.

    В числе вопросов, волнующих население – рост цен на товары, в том числе на продукты первой необходимости. Для детального изучения ситуации в городе Балхаш, сенатор посетил социальные магазины. На сегодняшний день в городе работают 13 продуктовых павильонов и коммунальных магазинов, с которыми подписаны меморандумы по сдерживанию цен на социально-значимые продукты. Депутат дал ряд конкретных рекомендаций по усилению проводимой работы, отметив, что это имеет принципиально важное значение для жителей города. В ходе встречи с представителями акимата речь шла и об открытии коммунального рынка в городе Балхаш.

    В завершении поездки сенатор встретился с жителями города, где были обсуждены вопросы, волнующие горожан, перспективы развития населённого пункта и другие актуальные темы.


    Теги:
    Социальная поддержка Сенат Парламент Карагандинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!