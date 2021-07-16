Рыскали Абдикеров ознакомился с работой социальных магазинов города Балхаш

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Сенатор Рыскали Абдикеров побывал в городе Балхаш, где посетил объекты образования и социальные магазины города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Депутат ознакомился с деятельностью средней школы города и ходом подготовки к новому учебному году. Он осмотрел многофункциональный корт, спортивную площадку, спортивный зал и учебные кабинеты. Депутата интересовали вопросы оснащённости предметных кабинетов компьютерной техникой и учебной литературой. Вместе с тем, сенатор отметил необходимость ремонта фасада учебного заведения.

В числе вопросов, волнующих население – рост цен на товары, в том числе на продукты первой необходимости. Для детального изучения ситуации в городе Балхаш, сенатор посетил социальные магазины. На сегодняшний день в городе работают 13 продуктовых павильонов и коммунальных магазинов, с которыми подписаны меморандумы по сдерживанию цен на социально-значимые продукты. Депутат дал ряд конкретных рекомендаций по усилению проводимой работы, отметив, что это имеет принципиально важное значение для жителей города. В ходе встречи с представителями акимата речь шла и об открытии коммунального рынка в городе Балхаш.

В завершении поездки сенатор встретился с жителями города, где были обсуждены вопросы, волнующие горожан, перспективы развития населённого пункта и другие актуальные темы.